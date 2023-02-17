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Кевин Дюрэнт: «Хочу остаться в «Санз» до конца карьеры, но я говорил то же самое о «Бруклине»

Новобранец «Финикса» Кевин Дюрэнт поделился ожиданиями от выступления за аризонскую команду. «Эта организация очень сильно выросла в плане взаимодействия с обществом, стиля игры, людей, которые работают здесь каждый день.

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