Председатель СК России поручил доложить о ходе расследовании обстоятельств ДТП в Удмуртской Республике, в котором пострадали дети

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Путейской города Сарапула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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