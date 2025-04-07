Первое поражение Трампа: ему запретили проверять золото в Форд-Ноксе, и Германия немедленно потребовала вернуть свои запасы

ВА

Владимир Акулов

Как-то собирался купить тонн 100 золота в слитках... На черный день... Собирался хранить золотишко на чердаке , на даче... Но Набиуллина не продала товар... Там ее эксперты в ЦБ сказали : нельзя продавать...Потому что чердак не выдержит веса золота и обвалится... Наверное , это их хитрая отговорка... Чтобы не продавать слитки в частные руки... Наверное , надо всем россиянам купить себе хотя бы по 10 тонн золота...Тогда не будет бедных и *кислых* душой!))