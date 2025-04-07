БлокнотРУ Первое мощное поражение Дональда Трампа: он так и не посмел провести аудит золотого запаса США, который обещал Илон Маск.
Первое поражение Трампа: ему запретили проверять золото в Форд-Ноксе, и Германия немедленно потребовала вернуть свои запасы
Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
Никакую коммисию проверяльщиков туда не пустят, там давно ничего нет. Всё золото хранится в личных хранилищах Больших пацанов...😂
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Как-то собирался купить тонн 100 золота в слитках... На черный день... Собирался хранить золотишко на чердаке , на даче... Но Набиуллина не продала товар... Там ее эксперты в ЦБ сказали : нельзя продавать...Потому что чердак не выдержит веса золота и обвалится... Наверное , это их хитрая отговорка... Чтобы не продавать слитки в частные руки... Наверное , надо всем россиянам купить себе хотя бы по 10 тонн золота...Тогда не будет бедных и *кислых* душой!))
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11 час.
ВУ
Варлам Устрялов
быдло, было у власти в России, до октября 17. учи историю, без толочь!
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11 час.
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