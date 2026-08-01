Лунный ровер из готового марсохода оказался дорогим: NASA спорит из-за проекта PROMISE стоимостью до $1,3 млрд

The Planetary Society оценила переделку инженерной версии Perseverance для Луны, однако глава NASA заявил, что при таких расходах проект не будет реализованИдея NASA быстро превратить инженерную копию марсохода Perseverance в лунный ровер PROMISE оказалась значительно дороже ожидаемого.
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