ИА Новороссия "Дизельная сделка" работает: украинская ПВО ослепла, Маск тормозит Starlink. Теперь возрастает риск огромной трагедии, но не на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Краснодарском к...
- НЗ "В России всё бес...
- Дело генерала Ива...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым