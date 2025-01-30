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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроков «Реала» спросили, с «Сити» или «Селтиком» они хотели бы сыграть в стыках ЛЧ. Рюдигер ответил: «Все равно»

Мадридский клуб занял 11-е место по итогам общего этапа турнира. В матчах за выход в 1/8 финала соперника «Реала» определит жеребьевка, которая пройдет в пятницу – им станет либо «Селтик», либо «Ман Сити».

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