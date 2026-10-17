Высший совет по спорту Испании (CSD) рассматривает возможность принятия мер в отношении президента Ла Лиги Хавьера Тебаса после его высказываний о клубном телеканале мадридского «Реала», сообщает Marca со ссылкой на агентство EFE.
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