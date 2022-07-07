Хакеры «положили» сайт госархива Украины

Банда хакеров атаковала украинские государственные органы в Сети. В этот раз удар пришелся по Государственному архиву Украины — на его портале выложили знаменитый ролик с якобы президентом страны Владимиром Зеленским, подписывающим капитуляцию.
Банда хакеров атаковала украинские государственные органы в Сети. В этот раз удар пришелся по Государственному архиву Украины — на его портале выложили знаменитый ролик с якобы президентом страны Владимиром Зеленским, подписывающим капитуляцию.
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