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Хакеры «положили» сайт госархива Украины

Хакеры «положили» сайт госархива Украины

Банда хакеров атаковала украинские государственные органы в Сети. В этот раз удар пришелся по Государственному архиву Украины — на его портале выложили знаменитый ролик с якобы президентом страны Владимиром Зеленским, подписывающим капитуляцию.

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