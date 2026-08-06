Филиппины: По меньшей мере два человека погибли и еще один был ранен после того, как оползень обрушился на закусочную в Барангае Шилан в Ла-Тринидаде, провинция Бенгет, в утренние часы по местному времени на фоне проливных дождей, вызванных тропическим штормом (TS) Мэймей и юго-западным муссоном.