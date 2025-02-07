Расчеты «Градов» поразили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в Донецкой Народной республике (ДНР).
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