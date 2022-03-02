Болельщики «Торонто» освистали Горана Драгича

Болельщики «Торонто» освистали Горана Драгича

Во время матча между «Рэпторс» и «Нетс» в Торонто местные болельщики освистали разыгрывающего соперника Горана Драгича.

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