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Кровавые провокации Зеленского больше не сработают – Кедми

Украина больше не сможет использовать кровавые провокации для изменения позиции США. Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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