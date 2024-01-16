Россиянам назвали главную опасность при переходе на новые купюры

Новые купюры входят в оборот постепенно, в некоторых случаях банкоматы могут их не принимать, но главная опасность - действия мошенников, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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