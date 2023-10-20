Как сделать ужин быстрым и вкусным? Попробуйте рецепт “минутного” салата. Смешайте свежие овощи (помидоры, огурцы, листья салата) с консервированными бобами (например, красной фасолью) и добавьте свой любимый соус.
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