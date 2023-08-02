Украина призвала МОК тщательнее проверять россиян на критерии допуска к соревнованиям

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации тщательнее проверять россиян и белорусов на критерии допуска к турнирам.