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Украина призвала МОК тщательнее проверять россиян на критерии допуска к соревнованиям

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации тщательнее проверять россиян и белорусов на критерии допуска к турнирам.

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