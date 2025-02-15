Я уже давно перестала понимать логику кастрюлеголовых.Щеневмерлики не хотели зарабатывать на транзите российского газа, получать деньги за аренду Севастополя, а решили гибнуть в долг и расплачиваться своими ресурсами, чтобы покупать оружие для войны с соседом, который помогал им зарабатывать.
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