Я уже давно перестала понимать логику кастрюлеголовых.Щеневмерлики не хотели зарабатывать на транзите российского газа, получать деньги за аренду Севастополя, а решили гибнуть в долг и расплачиваться своими ресурсами, чтобы покупать оружие для войны с соседом, который помогал им зарабатывать.