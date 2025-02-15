НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Шарикова...Сотрудниками МВД ...
  • Лидия Санникова
    Они русские, как и остальные территории украины.Пленный ВСУ предл...
  • Татьяна Хмеленина
    что  то не видно было индексции. сколько  было столько и получили. не вводите в заблуждение. ни в январе ни в феврале...Военные пенсии пр...

Михаил Онуфриенко: Я уже давно перестала понимать логику кастрюлеголовых

Михаил Онуфриенко: Я уже давно перестала понимать логику кастрюлеголовых

Я уже давно перестала понимать логику кастрюлеголовых.Щеневмерлики не хотели зарабатывать на транзите российского газа, получать деньги за аренду Севастополя, а решили гибнуть в долг и расплачиваться своими ресурсами, чтобы покупать оружие для войны с соседом, который помогал им зарабатывать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх