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Как долго проживут британские «миротворцы» на Украине?

Как долго проживут британские «миротворцы» на Украине?

Несмотря на большие сложности, которые существуют в британской армии, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает необходимым направить военный контингент с Туманного Альбиона на украинскую территорию с «миротворческой» миссией.

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