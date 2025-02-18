Несмотря на большие сложности, которые существуют в британской армии, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает необходимым направить военный контингент с Туманного Альбиона на украинскую территорию с «миротворческой» миссией.
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