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Марат Әхмәтов Теләче районында язучы Фатих Хөсни музеенда булды

Марат Әхмәтов Теләче районында язучы Фатих Хөсни музеенда булды

Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Теләче районында республиканың Халык язучысы Фатих Хөсни музеенда булды.

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