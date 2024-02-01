Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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  • В К
    Суки жидовские, да если бы Сталин не пукнул, вас бы тварей не было! Одно жалко, что вас христопродавцев всех не истре..."Израиль еще долг...
  • vladimir vedenkin
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Бывший замминистра промышленности России сдал НАТО все секреты

Бывший замминистра промышленности России сдал НАТО все секреты

Политнавигатор Бывший замминистра промышленности России и экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников арестован в Великобритании.

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Комментарии
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Анатолий Пахотин
Я уже боюсь включать компьютер, каждый день появляются все новые и новые пакости. Голосовать-то выходит не за кого...
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3 час.
vladimir vedenkin
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vladimir vedenkin
Если 5-ю колонну в упор не видеть, то и бороться с ней ...
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