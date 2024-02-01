Политнавигатор Бывший замминистра промышленности России и экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников арестован в Великобритании.
Бывший замминистра промышленности России сдал НАТО все секреты
Комментарии
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Анатолий Пахотин
Я уже боюсь включать компьютер, каждый день появляются все новые и новые пакости. Голосовать-то выходит не за кого...
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3 час.
vladimir vedenkin
"тех, кто много про кое-кого знает" - как правило замачивали с репрессиями родных и близких со времен "царя гороха"...
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41 мин.
vladimir vedenkin
Если 5-ю колонну в упор не видеть, то и бороться с ней ...
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39 мин.
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