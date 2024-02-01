Бывший замминистра промышленности России сдал НАТО все секреты

Анатолий Пахотин Я уже боюсь включать компьютер, каждый день появляются все новые и новые пакости. Голосовать-то выходит не за кого...

vladimir vedenkin "тех, кто много про кое-кого знает" - как правило замачивали с репрессиями родных и близких со времен "царя гороха"...