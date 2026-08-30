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Газета.ру

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JCI Insight: в поджелудочной обнаружили неожиданный механизм защиты от диабета

JCI Insight: в поджелудочной обнаружили неожиданный механизм защиты от диабета

Ученые из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона при Университете штата Луизиана обнаружили внутри клеток поджелудочной железы механизм, который помогает защищать организм от нарушений контроля сахара в крови.

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