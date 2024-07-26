Комбат ВСУ раскритиковал генералитет из-за больших потерь у села Прогресс

Командир батальона Вооружённых сил Украины Александр Ширшин обрушился с критикой на генералитет, из-за указаний которого войска потеряли огромное число военнослужащих в сражениях за населённый пункт Прогресс.
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