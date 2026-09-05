Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» дала исчерпывающую характеристику главе киевского режима.
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Не спорь с начальством, Верховный заявил, что никакой он не террорист, а только прикидывается ??????? КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ИГРЫ С КРОВАВЫМ КАРЛИКОМ И НАСТУПИТ ВОЗМЕЗДИЕ ???