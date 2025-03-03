В Петербурге вручат 352 награды заслуженным деятелям

Ежегодно в Петербурге награждают горожан, которые достигли высоких успехов в различных сферах деятельности: в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании, благотворительной, добровольческой (волонтерской) и других.
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