Было ли неизбежным столкновение России с Украиной

Это начиналось в Крыму Впервые о возможности столкновения с братьями-украинцами нам с друзьями довелось услышать под Бахчисараем, в спрятавшемся среди скал Свято-Успенском монастыре.
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