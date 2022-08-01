Военное обозрение

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Было ли неизбежным столкновение России с Украиной

Было ли неизбежным столкновение России с Украиной

Это начиналось в Крыму Впервые о возможности столкновения с братьями-украинцами нам с друзьями довелось услышать под Бахчисараем, в спрятавшемся среди скал Свято-Успенском монастыре.

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