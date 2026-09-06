Russia Is Redrawing Its Energy Map Through the Arctic

Russia’s Northern Sea Route (NSR) is about to become a game-changer for Eurasian energy trade, and Europe’s January 2027 ban on Russian LNG is pushing Moscow to bring it to life sooner than planned.
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