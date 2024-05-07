Для петербуржцев проведут увлекательную диджитал-лекцию о юности Пушкина

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Кто такое «диджитал-лекция»? Наверное, вы чукчи нерусские, т.к. ваше имя написано на латинице: «Neva.Today». Пока на Украине продолжается СВО, идут теракты, всех нас переформатируют. У нас есть «Крокус Сити Холл», светлый автомобиль «Рено Симбол», «Я по-русски не знаю...», канал «Старше Эдды», прием вместо приём. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … И переформатируют! По всем возможным и невозможным направлениям. У русских людей пропали отчества! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Логику Аристотеля, которую отменили большевики, и вернул товарищ Сталин, мы не учим потому, что после смерти Сталина недобитые большевики её снова отменили. Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». … «В начале было слово, …» «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». А ещё предательство СССР Россией 12 июня 1990 года мы с радостью празднуем как «День России». Гарант по этому поводу как-то сказал: но люди же празднуют! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.