Поздравляем с 18 -летием Адэлю! Восемнадцать лет — Это нежный и прекрасный возраст. Будь счастливой, яркой, словно свет.
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Поздравляем с 18 -летием Адэлю! Восемнадцать лет — Это нежный и прекрасный возраст. Будь счастливой, яркой, словно свет.