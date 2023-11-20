Прогноз погоды на зиму 2023-2024: синоптики предупреждают о сюрпризах для россиян Елена ВайленкоСогласно прогнозу Гидрометцентра России на зиму 2023-2024 годов, большинство регионов страны ожидает зиму в пределах климатической нормы.
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