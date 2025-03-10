Воспитатели в детсадах оказались богачами: главное за сутки в Новосибирске

Средняя заработная плата у воспитателей Новосибирска превышает 60 тысяч рублей, в Сибири не отступает мороз, подозреваемый в убийстве главы района Алтайского края Николая Онищенко скончался, на правом берегу Оби произошел потоп, Михаил Мишустин поручил создать в Новосибирской области особую зону для инвестиций, а в Минсельхозе объяснили скачок цен на мясо.
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