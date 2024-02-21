ТАСС/Александр Река Жители Донбасса не поднимали вопрос об отделении от Украины до госпереворота в Киеве, который случился в феврале 2014 года, когда радикалы захватили столицу Незалежной, и начались люстрации.
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