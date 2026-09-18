Heinz-Peter Bader/AP/TASS Безоговорочная политическая поддержка Киева со стороны Запада побуждает украинские власти продолжать удары по ядерным объектам, заявил 18 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил УльяновДипломат отметил, что Москва на протяжении четырех лет обращает внимание на безнаказанность таких нападений.