Heinz-Peter Bader/AP/TASS Безоговорочная политическая поддержка Киева со стороны Запада побуждает украинские власти продолжать удары по ядерным объектам, заявил 18 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил УльяновДипломат отметил, что Москва на протяжении четырех лет обращает внимание на безнаказанность таких нападений.
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