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Карнаухов о 2:5: «ЦСКА надо было в 1-м периоде в большинстве забивать – четыре удаления подряд было у «Ак Барса»

«Давайте не будем трогать эту тему с Федотовым — есть люди, которые компетентны в этом вопросе. Как оценю его игру в прошедшем матче? Ваня — молодец.

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