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«Фашисты вели огонь с крыш и окон домов» 80 лет назад Красная армия начала освобождение Австрии. Как это повлияло на ход войны?

«Фашисты вели огонь с крыш и окон домов» 80 лет назад Красная армия начала освобождение Австрии. Как это повлияло на ход войны?

Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов 16 марта 1945 года начали Венскую наступательную операцию, по итогам которой была разгромлена германская группа армий «Юг», завершено освобождение Венгрии и занята Восточная Австрия.

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