Главарю Киевского режима Владимиру Зеленскому не нравится молчание Вашингтона по поводу активного уничтожения военной инфраструктуры и военных объектов на Украине, и он требует санкций, которые «точно помогут».
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