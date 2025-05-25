Русская весна
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Русская весна

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Зеленский призвал ввести новые санкции против России, которые «точно помогут»

Зеленский призвал ввести новые санкции против России, которые «точно помогут»

Главарю Киевского режима Владимиру Зеленскому не нравится молчание Вашингтона по поводу активного уничтожения военной инфраструктуры и военных объектов на Украине, и он требует санкций, которые «точно помогут».

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Нет большей для людей напасти ,чем шут ,дорвавшийся до власти !
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7 час.
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