Мягкие ткани нашли в ископаемом возрастом 450 миллионов лет в Канаде

Исчезающее наследие жизни Окаменелости — почти исключительно твёрдые ткани: кости, раковины, зубы. Мягкие органы — мышцы, пищеварительный тракт, нервные ткани — в норме разлагаются бесследно задолго до их превращения в камень.
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