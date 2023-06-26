В Липецке состоялся ряд мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Комплекс антинаркотических мероприятий организован по инициативе УНК УМВД России по Липецкой области и приурочен к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
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