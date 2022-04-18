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Я рядом с детьми, а не над ними: откровения учителя с 25-летним стажем работы

Я рядом с детьми, а не над ними: откровения учителя с 25-летним стажем работы

Учитель не профессия, а образ жизни, так считает педагог МБОУ СОШ им. А. И. Крушанова села Михайловка Приморского края.

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