Я рядом с детьми, а не над ними: откровения учителя с 25-летним стажем работы

Учитель не профессия, а образ жизни, так считает педагог МБОУ СОШ им. А. И. Крушанова села Михайловка Приморского края.
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