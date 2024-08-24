Одну простую сказку, а может и не сказку, А может, не простую, хотим вам рассказать.Её мы помним с детства, а может, и не с детства,А может, и не помним, но будем вспоминать.
Военкуры и тридевятое царство. Сказка-быль (да в ней намёк)
Комментарии
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Кошмар
Если кто не понял, Александр Б - ципсошник.
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19 час.
Алексей Смирнов
Мы можем искать сколь угодно вредителей. но факт один: армейская и другие разведки просрали весьма внушительную группировку врага у наших границ, со всеми вытекающими последствиями. А вот какие выводы будут сделаны и меры приняты. это посмотрим.
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18 час.
Геннадий Бережнов
Сказочников, типа автора, развелось много. А нет что бы просто сказать. что проблема в том, что границы России распахнуты. Этим и воспользовались США. Кто то должен ответить, да, должен, но вряд ли! А. Роджерс говорит о мостах, но не те мосты нам нужно уничтожить, а те на Западе и туннели по которым к нам вооружение везут. А мешок в Курске закроют и все кто там ещё живы пойдут на удобрения!
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3 час.
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