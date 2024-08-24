Военкуры и тридевятое царство. Сказка-быль (да в ней намёк)

Мы можем искать сколь угодно вредителей. но факт один: армейская и другие разведки просрали весьма внушительную группировку врага у наших границ, со всеми вытекающими последствиями. А вот какие выводы будут сделаны и меры приняты. это посмотрим.

Геннадий Бережнов

Сказочников, типа автора, развелось много. А нет что бы просто сказать. что проблема в том, что границы России распахнуты. Этим и воспользовались США. Кто то должен ответить, да, должен, но вряд ли! А. Роджерс говорит о мостах, но не те мосты нам нужно уничтожить, а те на Западе и туннели по которым к нам вооружение везут. А мешок в Курске закроют и все кто там ещё живы пойдут на удобрения!