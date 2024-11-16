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Региональная Юридическая Служба

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Впервые искусственный интеллект пожелал смерти человеку, устав выполнять его задания

Впервые искусственный интеллект пожелал смерти человеку, устав выполнять его задания

Фото: grodno24.com Новости дня за сегодня  сообщают о том, что искусственный интеллект Gemini, разработанный специалистами компании Google, оказался в центре огласки после инцидента, который привлек внимание пользователей.

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