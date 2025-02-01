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Неизвестный застрелил военкома на заправке в Полтавской области

Неизвестный застрелил военкома на заправке в Полтавской области

Вооруженный охотничьим ружьем мужчина в балаклаве застрелил сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области.

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