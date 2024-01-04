Кавказские Минеральные Воды - группа курортов в российском Предкавказье, большинство из которых расположены в Ставропольском крае: Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды, Пятигорск, Лермонтов и Георгиевск.
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