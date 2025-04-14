Бастрыкин требует отчёт о незаконных религиозных обрядах мигрантов на Камчатке

Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке незаконных религиозных обрядов мигрантов на Камчатке. Против местной жительницы возбуждено дело за незаконную регистрацию 116 мигрантов, а их работа в туризме и образовании уже запрещена.
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