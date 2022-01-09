Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Семен Антонов: «Стал ценить бронзу Олимпиады-2012, когда мы не попали на Олимпиаду в 2016-м»

Капитан сборной России по баскетболу, чемпион Евролиги и призёр Олимпийских игр, член Зала славы АСБ Семен Антонов – о самой значимой победе и ценности бронзы Олимпиады.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх