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«Если Кейн ничего не выиграет, в конце сезона может сказать: «Шутки кончились, с меня хватит». «МЮ» – идеальный вариант». Агбонлахор о форварде «Тоттенхэма»

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о будущем Харри Кейна. «Мне кажется, что в конце сезона, если ничего выиграно не будет, может сложиться ситуация, когда Кейн скажет: «Шутки кончились, с меня хватит.

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