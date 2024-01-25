В Рязанской область система «Паутина» выявляет по 10 нарушителей в день

Всего в регионе 280 камер видеофиксации, информация с которого поступает в систему «Паутина». По словам госинспектора УГИБДД УМВД Росси по Рязанской области Анны Мелёшкины, система выявляет автомобили из «розыска», а также о транспортных средствах, у которых аннулирована регистрация.