В российском регионе осужденному увеличили срок из-за вовлечения сокамерников в ЛГБТ

В Кемеровской области суд приговорил ранее уже осужденного местного жителя к шести годам лишения свободы за вовлечение сокамерников в ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
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