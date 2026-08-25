Американская певица, композитор и икона кантри-музыки Долли Партон умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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