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Газета.ру

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Певица Долли Партон скончалась на 81-м году жизни

Певица Долли Партон скончалась на 81-м году жизни

Американская певица, композитор и икона кантри-музыки Долли Партон умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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