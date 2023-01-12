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Как в Алтайском крае решают проблему дефицита кадров на предприятиях

Как в Алтайском крае решают проблему дефицита кадров на предприятиях

Минувший год обострил застарелую проблему промышленности Алтайского края - дефицит кадров. За квалифицированных сварщиков, токарей, фрезеровщиков и других мастеров между предприятиями идет нешуточная борьба, вызвавшая ощутимый рост заработной платы.

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