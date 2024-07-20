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NI: до конца президентской кампании в США еще будут акты насилия

NI: до конца президентской кампании в США еще будут акты насилия

Никто не знает, что произойдет в ближайшие месяцы. Но все должны признать, что покушение на Трампа 13 июля вряд ли станет последним насильственным инцидентом за 109 дней до 5 ноября — будь то со стороны очередного ненормального одиночки или какого-то мстителя.

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