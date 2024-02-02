Ростех впервые покажет в Саудовской Аравии новейшую систему для защиты от FPV-дронов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые покажет за рубежом новейший автоматизированный комплекс подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и аппаратуру радиомониторинга, которая может обнаруживать оператора дрона.
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